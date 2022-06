Da Udine - Deulofeu-Napoli, si farà: la distanza con l'Udinese è minima

"C’è anche un accordo tra Deulofeu e l’Udinese, il calciatore è libero di scegliere la squadra che più gli aggrada".

© foto di Image Sport

Stefano Giovampietro, giornalista di Udinese Tv, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della trattativa tra il club friulano e il Napoli per Gerard Deulofeu: “C’è distanza tra domanda e offerta? Sì, ma la sensazione è che la trattativa andrà a concludersi. C’è anche un accordo tra Deulofeu e l’Udinese, il calciatore è libero di scegliere la squadra che più gli aggrada. Il Napoli è la squadra che si è interessata di più, l’ultima offerta è di 15mln più bonus, l’Udinese chiede 20, quindi la distanza tra i club non è tanta. Ballano ancora un paio di milioni, a 18 si può chiudere, manca l’ultimo sforzo. Deulofeu può giocare ovunque e per questo Spalletti sta spingendo per l’acquisto. Dietro la prima punta sarebbe la soluzione ideale, ma a Udine abbiamo visto che gradisce partire da sinistra, nella posizione che era di Insigne. E’ il classico destro che gli piace partire col piede invertito”.