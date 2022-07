Da Udine - Deulofeu non è stanco di aspettare, voci messe ad arte per spingere il Napoli

Nonostante le parole del ds azzurro Cristiano Giuntoli, Gerard Deulofeu resta un obiettivo del Napoli.

© foto di DANIELE MASCOLO

Nonostante le parole del ds azzurro Cristiano Giuntoli, Gerard Deulofeu resta un obiettivo del Napoli. Il procuratore dello spagnolo avrebbe già trovato un accordo di massima con il club partenopeo, ma manca l’accordo con l’Udinese, che per meno di 20mln non si siede al tavolo delle trattative. Per facilitare l'operazione è uscito il nome di Gianluca Gaetano come parziale contropartita tecnica, ma in questo caso la trattativa si è bloccata sulla formula della cessione: il Napoli lo intende girare in prestito il club friulano chiede di avere un diritto di riscatto. Le due parti continueranno a parlarne, la sensazione è che alla fine la quadra verrà trovata. Le voci uscite nelle ultime ore che danno un Deulofeu stanco di aspettare, sono messe in giro ad arte solo per spingere il Napoli a compiere l’ultimo decisivo passo. A riportarlo è il Messaggero Veneto.