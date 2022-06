Da Udine: "Deulofeu promesso sposo del Napoli, ma Beto non si muove"

Non solo Deulofeu, il Napoli aveva chiesto informazioni all'Udinese anche per Beto, che però la società ha ritenuto incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Deulofeu, il Napoli aveva chiesto informazioni all'Udinese anche per Beto, che però la società ha ritenuto incedibile. Stando alle intenzioni della società, infatti, secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, non dovrebbe essere Beto a svestire il bianconero, bensì Gerard Deulofeu, “promesso sposo” al Napoli, Nacho Pussetto che è atteso al Watford, dopo il prestito, e Ilija Nestorovski, che è giunto in scadenza e non ha rinnovato.