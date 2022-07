Da Udine - Deulofeu scaricato definitivamente dal Napoli: scelto il suo futuro

Gerard Deulofeu scaricato definitivamente dal Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Image Sport

Gerard Deulofeu scaricato definitivamente dal Napoli. A scriverlo sono i colleghi di TuttoUdinese che fanno sapere che la trattativa per lo spagnolo è stata interrotta. La società azzurra avrebbe virato su altri nomi visto che l'Udinese non pare disposta a fare sconti rispetto alla richiesta di 18 milioni. Troppi secondo De Laurentiis, soprattutto per un giocatore che tra l'altro non convince pienamente Spalletti. Anche Giuntoli, dopo essere rimasto il solo a credere nel buon esito della trattativa, avrebbe mollato la presa. Per quanto riguarda il futuro, dal Villarreal e dal Marsiglia sono arrivate tiepide manifestazioni di interesse. La voce che trapela dal quartier generale bianconero è che resterà a Udine.