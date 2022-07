Da Udine: Deulofeu stufo di aspettare, inizia a valutare la Fiorentina ed altre offerte

L'attesa ha incontrato il malumore del 10 dell'Udinese che pare sia stufo di aspettare e che prossimamente può prendere in considerazione le altre offerte

Fase di stallo per Gerard Deulofeu. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Gazzettino, attendo alle vicende dell'Udinese, la distanza tra i club non è così ampia ma il Napoli è bloccato da Ounas e Politano. L'attesa ha incontrato il malumore del 10 dell'Udinese che - si legge - pare sia stufo di aspettare e che prossimamente potrebbe prendere in considerazione le altre offerte giunte dalla Spagna oltre alla fiorentina e quindi accantonare la pista Napoli pure se è la sua preferita anche per la possibilità di giocare in Champions. Per sbloccare l'affare si pensa anche a Gaetano, che piace a Sottil, ma il Napoli valuta solo il prestito che invece i friulani non considerano. Si dovrà discutere a questo punto di una recompra