Da Udine - Deulofeu, ultimatum al Napoli: la situazione

Gerard Deulofeu ha scelto il Napoli e vuole vestire la maglia azzurra. Tuttavia, come scrive TuttoUdinese, non è intenzionato ad aspettare ancora a lungo. Il Napoli ha un accordo con l’attaccante, non ancora con l’Udinese. C'è distanza tra l'offerta azzurra e quanto richiesto invece dai Pozzo che non intendono fare sconti. Il Napoli è in attesa di piazzare Politano e Ounas prima di affondare il colpo, ma al momento è tutto fermo.

Deulofeu ha così dato un ultimatum al Napoli: se entro 10 giorni non chiuderà l’affare ascolterà altre proposte. Qualche offerta gli è arrivata anche dalla Spagna ma non da club che disputano le coppe, in Italia ci sarebbe anche la Fiorentina ma lui vorrebbe la Champions League.