Da Udine: "Fofana giocatore da Napoli, ma deve tornare quello di prima"

Le ultime da Udine, notizie importanti per il Napoli, dal momento che nel prossimo match con l'Udinese è assolutamente vietato sbagliare. A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Francesco Pezzella, giornalista di UdinewsTv: “Lasagna è stato un po' sfortunato sotto porta ieri, ha colpito un palo, ma comunque è stato determinante propiziando i gol. Il Bologna invece è sceso in campo non con la giusta concentrazione, forse stava ancora festeggiando la vittoria col Napoli. L’Udinese è concentrata nel tentativo di tornare ad occupare posizioni più alte di classifica ed in linea con le aspettative".

MERCATO E NON SOLO - "Fofana in prospettiva può interessare a club importanti come il Napoli perché ha grandi doti, ma deve tornare ad essere il calciatore che abbiamo ammirato in passato perché può ambire a club importanti. Gotti è un dipendente della società Udinese, è stato messo sotto contratto per iniziativa della società perchè non era presente nel precedente staff. E' a disposizione finché la società lo riterrà opportuno".