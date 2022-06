Da Udine - Il Napoli aveva offerto Ounas nell'affare Deulofeu: la risposta dell'Udinese

Questa l'indiscrezione riportata da Udineseblog sulla trattativa per portare lo spagnolo alla corte di Spalletti

Il Napoli aveva offerto Ounas nell'affare Deulofeu. Questa l'indiscrezione riportata da Udineseblog sulla trattativa per portare lo spagnolo alla corte di Spalletti: "E’ il caso di Deulofeu, che il Napoli vuole a tutti i costi e per il quale De Laurentiis e Pozzo si parlano già da un po’. Per limare il valore di 25 milioni attribuito dai friulani al catalano, il club campano ha pensato di inserire una contropartita, Ounas, ricevendo subito un secco ‘no grazie’ da Udine".