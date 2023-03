Da Udine - Il Napoli continua a seguire Samardzic ma la valutazione è già monstre

Anche il Milan è ancora interessato al giocatore, ma i costi potrebbero spingere le due società italiane a cambiare obiettivi per il futuro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli continua a seguire con interesse Lazar Samardzic, che si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Udinese. I bianconeri però sono una bottega molto cara e secondo quanto riportato da TuttoUdinese, alla fine della stagione la valutazione non sarà molto distante dai 40 milioni che sono stati incassati dai friulani per la cessione di De Paul all'Atletico. Anche il Milan è ancora interessato al giocatore, ma i costi potrebbero spingere le due società italiane a cambiare obiettivi per il futuro.