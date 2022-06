Da Udine: “Il Napoli deve chiudere presto Deulofeu, c’è un rischio. Pafundi? Non si muove”

"L’Udinese ci punta e prima di cederlo vuole goderselo un po’".

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Pezzella, giornalista di Udinese Tv: "Pafundi ha 16 anni, lasciamolo crescere con tutta tranquillità. Non credo proprio che l’Udinese possa cedere al Napoli adesso il ragazzo, forse tra 7-8 anni. L’Udinese crede nel giocatore, l’ha fatto già esordire e anche quest’anno lo utilizzerà sia in Primavera e in qualche apparizione in prima squadra. All’esordio a Salerno ha fatto vedere di non soffrire la pressione, ha dimostrato freddezza e lucidità. L’Udinese ci punta e prima di cederlo vuole goderselo un po’.

Deulofeu? E’ un altro discorso, ha un’età diversa. Ha avuto quest’anno un rendimento eccezionale, a Spalletti può fare molto comodo perché ha le caratteristiche per sostituire Insigne a sinistra. In quella posizione può dare il meglio, perché può puntare l’uomo, entrare nel campo e andare al tiro. Le sue caratteristiche sono da esterno, può giocare anche a destra e volendo anche la sotto punta. Può ricoprire quindi tutti e tre i ruoli dietro la prima punta, ma dove lo vedo meglio è a sinistra. Contropiedista? Sicuramente è veloce, ma tratta molto bene la palla e anche nello stretto può crearti la superiorità numerica, inoltre dialoga molto bene con gli esterni di centrocampo. Al Napoli può fare molto comodo e nel campionato italiano può fare la differenza. Credo che il Napoli debba chiudere quanto prima, c’è il rischio che arrivino altre sirene”.