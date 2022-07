Da Udine - Il Napoli ha chiesto diritto di prelazione per Pafundi: è incedibile per l’Udinese

Simone Pafundi non si tocca. Il sedicenne dell'Udinese, seguito anche da Chelsea, City e Barcellona, è destinato a rimanere in Friuli.

© foto di DANIELE MASCOLO

