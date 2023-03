Da Udine - Il Napoli non molla Beto: è nella lista dei potenziali sostituti di Osimhen

Il Napoli non perde di vista Beto dell'Udinese, con De Laurentiis che starebbe pensando a lui per l'eventuale sostituzione di Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non perde di vista Beto dell'Udinese, con De Laurentiis che starebbe pensando a lui per l'eventuale sostituzione di Osimhen. Gli azzurri lo seguono con interesse considerandolo potenzialmente un ottimo rimpiazzo per il nigeriano in odore di cessione milionaria al termine del campionato. Sul portoghese, però, è vivo anche l'interesse anche di alcune squadre di Premier, che potrebbero garantire un'offerta più ricca sia per i bianconeri che per il calciatore. A riportarlo è Il Gazzettino.