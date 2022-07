Da Udine - Il Napoli tratta per Deulofeu: una contropartita può sbloccare l'operazione

"Il Napoli è in trattativa, in questo momento c’è il gioco delle parti con l’Udinese".

© foto di Image Sport

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Pezzella, giornalista di Udinese Tv: "Il Napoli è in trattativa, in questo momento c’è il gioco delle parti con l’Udinese. Chi vuole vendere vuol vendere bene e chi vuol comprare vuole comprare bene, magari con una contropartita potrebbe sbloccarsi l’operazione. Qui a Udine si è molto parlato di Gaetano, sia Marino che Sottil hanno parlato molto bene dell’azzurro. Lo spagnolo può giocare in tutti e tre i ruoli dietro la prima punta, con preferenza sull’ala sinistra. Il Napoli sta trattando già e lo sta facendo proprio per la duttilità che garantisce il giocatore. L’Udinese più che bottega cara attribuisce il giusto valore al giocatore che ha titolarità del cartellino, la quotazione di Deulofeu nessuno la conosce, ma non è meno di 20mln”.