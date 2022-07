Da Udine - Il Napoli valuta anche Becao: Pozzo cede il difensore ad un sola condizione

Da qualche giorno si sta parlando di un interessamento da parte di De Laurentiis, oltre che per Deulofeu, anche per Becao, difensore dell'Udinese.

Da qualche giorno si sta parlando di un interessamento da parte di De Laurentiis, oltre che per Deulofeu, anche per Becao, ma il difensore verrebbe ceduto solamente se dovesse partire Walace (quattro titolari in uscita, in effetti, sembrano francamente troppi anche per un club dalla cessione facile come quello dei Pozzo). Stando a quello che arriva dal Brasile, il Flamengo avrebbe già trovato l’accordo con il centrocampista, manca però ancora quello con l’Udinese. Il club brasiliano ha offerto 3,5mln di euro per il 70% del cartellino del giocatore, Pozzo valuta l'ex Hannover almeno 12mln e non è disposto a scendere sotto i 10. A riportarlo è il Messaggero Veneto.