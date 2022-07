Da Udine - La distanza col Napoli per Deulofeu non è ampia: apertura per l'inserimento di Gaetano

"L’Udinese vorrebbe Gaetano a titolo definitivo, il Napoli invece non vorrebbe perderlo e lo darebbe solo in prestito".

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Monica Tosolini, giornalista Udinese Blog: “Deulofeu è carichissimo, è il giocatore che più si sta mettendo in mostra in questi primi giorni di ritiro con l’Udinese in vista della prossima stagione. E’ molto concentrato sul lavoro e ci tiene tantissimo arrivare al top all’inizio della stagione. Vuol far vedere che lui c’è ed è pronto a giocare la Champions con il Napoli.

Gaetano come contropartita per Deulofeu? Da quello che si dice qua, la distanza economica per il trasferimento di Deulofeu al Napoli non è così ampia, circa due milioni. L’Udinese vorrebbe Gaetano a titolo definitivo, il Napoli invece non vorrebbe perderlo e lo darebbe solo in prestito. All’inizio sembrava che per Deulofeu accettasse solo cash, poi c’è stata questa apertura perché al club di Pozzo piace molto il classe 2000 azzurro. Da quello che ha fatto intuire Marino in realtà il Napoli non si è fatto ancora avanti concretamente per Deulofeu, ci dovrà essere probabilmente il consueto faccia a faccia tra De Laurentiis e Pozzo. Con questo incontro si potrà avere la tanto attesa accelerata”.