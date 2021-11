Da Udine - Lobotka ai margini del Napoli: l'Udinese ci pensa per gennaio

Quello di gennaio sarà un mercato che l'Udinese utilizzerà per mettere a disposizione di Luca Gotti un nuovo centrocampista. Un elemento che sappia agire in entrambe le fasi, soprattutto se il tecnico dei friulani porterà avanti l'idea del 4-2-3-1. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, in merito, i nomi emersi per la mediana bianconera sono due: Amadou Diawara, in uscita dalla Roma e non considerato da Mourinho, e Stanislav Lobotka, ai margini del centrocampo del Napoli nonostante sia stimato da Spalletti. Per entrambi l'Udinese avrebbe già effettuato anche i primi sondaggi.