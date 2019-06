Da Udine: "Napoli in pressing per De Paul ma Pozzo non scende sotto i 30mln"

Il Napoli continua a seguire Rodrigo De Paul, attaccante argentino dell'Udinese. Il pressing del club azzurro è decisamente più evidente di quello di Inter, Siviglia e Tottenham, le altre squadre uscite allo scoperto negli scorsi mesi, riferisce l'edizione odierna del Messaggero Veneto. Stando al quotidiano i procuratori dell' argentino, Leandro Pereiro e Augustin Jimenez hanno capito di poter raggiungere l' intesa con il club del presidente Aurelio De Laurentiis e adesso aspettano dei passi in avanti nella trattativa con l' Udinese. "Gino Pozzo, tuttavia, forte di altri sondaggi e del fatto che il giocatore sta per affrontare una Coppa America (con la possibilità di mettersi in evidenza), non intende ascoltare offerte troppo lontane dalla sua valutazione che parte dai 30 milioni", si legge sul quotidiano.