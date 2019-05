Da Udine: Napoli in pressing per De Paul, spunta una contropartita a titolo definitivo

Il Napoli, spiega Il Messaggero Veneto oggi in edicola, è in pressing per Rodrigo De Paul. L'Udinese non molla e continua a chiedere 30 milioni, gli azzurri per adesso sono sui 20. Ballano nomi di possibili contropartite, da Simone Verdi che non è però un obiettivo dei friulani causa maxi ingaggio, ad Adam Ounas, che non piace perché non interessa un prestito secco. Per questo è entrato in ballo il nome di Alberto Grassi, reduce dai prestiti a SPAL e Parma.