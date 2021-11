Da Udine - Napoli sull'attaccante Beto: la risposta dei Pozzo per gennaio

Nome nuovo per l'attacco del Napoli: Beto dell'Udinese. Il classe '98 ha mostrato qualità importanti. Non a caso, si legge su Mondo Udinese, diversi top club hanno già chiesto informazioni. La società più interessata sembra essere il Napoli. Il club partenopeo è stato colpito dall'impatto avuto dal centravanti in Italia. De Laurentiis starebbe pensando a Beto. La posizione di Pozzo è chiara. A gennaio, salvo offerte assurde, l'ex Portimonense non si muoverà da Udine