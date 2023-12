Da Udine - Nessun caso Samardzic: il club ribadisce che a gennaio non si muoverà

Samardzic non si muove, si legge, e il discorso relativo alla sua partenza è rinviato a giugno. Nessun problema con Cioffi.

Zero minuti con il Sassuolo, ma nessun caso Lazar Samardzic. Lo scrive 'TuttoUdinese.com': le voci di mercato incombono dopo l'esclusione nell'ultimo match di campionato, ma la volontà dell'Udinese è quella di tenerlo a gennaio poiché ritenuto fondamentale per aiutare i bianconeri a uscire da questo momento sportivo complicato.

Samardzic non si muove, si legge, e il discorso relativo alla sua partenza è rinviato a giugno. Nessun problema con Cioffi, che ha sempre ribadito la stima che prova nei confronti del centrocampista serbo. Il tecnico toscano sta lavorando sulle corde giuste per svegliare il pieno potenziale del ragazzo, che in questa seconda parte di stagione deve provare a diventare un giocatore completo.