Da Udine - Non solo Deulofeu: occhi su Becao, chiesto diritto di prelazione per il 2006 Pafundi

Non ci sarebbe solo Deulofeu tra i giocatori dell'Udinese che interessano al Napoli. A scriverlo è TuttoUdinese che fa sapere che gli azzurri avrebbero preso anche informazioni Rodrigo Becao. I Pozzo lo valutano circa 10 milioni di euro, cifra che i partenopei, rassegnati ormai a perdere Koulibaly, sarebbero disposti a mettere sul piatto. Non solo, Giuntoli avrebbe chiesto anche un diritto di prelazione per Simone Pafundi. Il talentino bianconero piace tantissimo ad ADL, che in lui vede le stimmate del campione. Il club friulano fa muro, per ora il '06, corteggiato anche da Chelsea, Manchester City e Barcellona, è intoccabile.