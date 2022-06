Da Udine - Non solo Deulofeu: proposto anche Walace al Napoli per chiudere

Walace, anni 27, centrocampista dell'Udinese, è stato inserito dal club bianconero nella trattativa per Gerard Deulofeu

© foto di DANIELE MASCOLO

Walace, anni 27, centrocampista dell'Udinese, è stato inserito dal club bianconero nella trattativa per Gerard Deulofeu. A rivelarlo è il Messaggero Veneto. Non si arriva a un accordo sulla valutazione del numero 10 bianconero così nel “pacchetto” può finire il brasiliano che è in uscita e che l'Udinese ha inserito nell'affare.