Da Udine - Offerti 25mln per Beto: l’Udinese ne vuole 10 di più e valuta tre contropartite

In attesa di conoscere il futuro di Victor Osimhen, il Napoli pensa già all'eventuale sostituto ed ha presentato un'offerta da 25 milioni per Beto, attaccante dell'Udinese per il quale il patron Pozzo chiede almeno 10 milioni in più. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile contropartita tecnica da inserire nell'operazione, con i bianconeri che da tempo stanno seguendo Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Altro nome da tenere sotto osservazione è quello di Giuseppe Ambrosino, classe 2003 nell'ultima stagione al Cittadella e protagonista insieme a Pafundi al Mondiale Under20. Lo riporta Il Messaggero Veneto.