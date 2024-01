Da Udine - Perez slegato dall'operazione Samardzic, l'argentino gradisce il Napoli: le ultime

Dopo i colloqui per l'affare Samardzic, ora dirittura d'arrivo, Napoli e Udinese continueranno a parlare per Nehuen Perez.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i colloqui per l'affare Samardzic, ora dirittura d'arrivo, Napoli e Udinese continueranno a parlare per Nehuen Perez. Le due operazioni però, secondo Tuttoudinese, sono slegate ma le parti stanno portando avanti entrambe le situazioni. Per quanto riguarda il difensore argentino in realtà la questione è molto semplice: i bianconeri non sono intenzionati a cederlo e lo valutano almeno 12 milioni di euro. A meno che non arrivi un'offerta importante dal Napoli non verrà ceduto. Sullo sfondo c'è anche l'Atletico Madrid, che ha per le prossime due estati attivo il diritto di recompra (estate 2024 a 12,5 milioni, estate 2025 a 15). Gli spagnoli, però, rimandano il discorso al mercato lungo a fine stagione in quanto vorrebbero che il giocatore continuasse il suo percorso di crescita.

Qual è la volontà di Perez? L'argentino gradirebbe l'opzione Napoli per una questione di cuore ma non ha espresso la volontà di lasciare Udine. È chiaro che però se De Laurentiis riuscisse ad accontentare la richiesta dei Pozzo per lui, allora l'accordo con il giocatore si troverebbe in tempi brevi. Con l'infortunio di Bijol, l'argentino è diventato il vero e proprio leader della difesa e non verrà presa in considerazione una sua cessione qualora i friulani non riescano a trovare una valida alternativa.