Da Udine - Samardzic al Napoli, ADL dovrà inserire un giovane per convincere l'Udinese

Sono tre le pretendenti di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese. Secondo Il Messaggero Veneto, il Napoli dovrà convincersi che non basta una ventina di milioni per comprarlo: "Anche il presidente Aurelio De Laurentiis aggiungerà un giovane?” scrive il quotidiano spiegando che Inter e Milan, anche loro interessate al calciatore, puntano su contropartite per convincere i Pozzo.