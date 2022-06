Da Udine: "Spalletti considera ideale Beto per il dopo Osimhen"

Spalletti su Beto, l'Udinese ha detto no sia al Napoli che all'Atalanta. A riportarlo è il Messaggero Veneto

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Spalletti su Beto, l'Udinese ha detto no sia al Napoli che all'Atalanta. A riportarlo è il Messaggero Veneto. A Napoli il nome di Beto è stato già accostato per quello che in molti temono sotto al Vesuvio, ovvero un dopo Osimhen, visto che Aurelio De Laurentiis non si opporrebbe alla cessione per una cifra tra i 90 e i 100 milioni di euro. In quel caso Beto sarebbe il sostituto ideale, secondo “Big Luciano” Spalletti. Atalanta e Napoli hanno già chiesto informazioni, ma l’Udinese sembra non volerne neanche parlare per la stagione entrante