Da Udine su Spalletti-Deulofeu: "Sceneggiata napoletana per far abbassare prezzo?"

Da Udine credono poco alle parole di Spalletti su Deulofeu. Il Messaggero Veneto scrive

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Da Udine credono poco alle parole di Spalletti su Deulofeu. Il Messaggero Veneto scrive: "Sembrano esserci proprio tutti gli elementi per una commedia alla napoletana, a meno che Spalletti non punti invece a una “sceneggiata napoletana” per abbassare il prezzo, fedele al detto “chi disprezza compra” che tanto vale anche nel calcio mercato. Intanto Deulofeu attende".