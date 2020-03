Da un difensore del Verona ad un altro: pressing per Kumbulla, sfida con l'Inter

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per la prossima stagione, essendo anche aperto ad ascoltare offerte per Kalidou Koulibaly. In un reparto dove, peraltro, è già stato preso dall'Hellas Verona Amir Rrahmani e dove, sempre in casa scaligera, piace Marash Kumbulla: per il ventenne albanese è sfida con l'Inter. A riportarlo è Tuttosport.