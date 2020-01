Da Verona: "Accordo col Napoli per Amrabat e Kumbulla, ma gli affari non sono fatti"

L'Hellas Verona ha raggiunto un accordo con il Napoli non solamente per Sofyan Amrabat, ma anche per Marash Kumbulla. Eppure gli affari non sono fatti (al contrario di quello che porterà sempre a Napoli, a giugno, Amir Rrahmani). Amrabat è tentato dalla Fiorentina, Kumbulla è seguito con insistenza dall’Inter. L'edizione odierna del Corriere di Verona fa sapere che l'eventuale cessione di entrambi (resterebbero, come Rrahmani, all’Hellas fino al termine della stagione) porterebbe nelle casse del Verona circa 35 milioni di euro. Per adesso, la situazione non si è sbloccata.