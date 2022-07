Da Verona - Affondo anche per Barak se parte Fabian: la cifra per la chiusura

Simeone potrebbe non essere l'unico arrivo dall'Hellas. Secondo il Corriere di Verona, infatti, "sempre con il Napoli c’è un altro tema in discussione"

Simeone potrebbe non essere l'unico arrivo dall'Hellas. Secondo il Corriere di Verona, infatti, "sempre con il Napoli c’è un altro tema in discussione, con al centro Antonin Barak. Se Fabian Ruiz andrà via – va in scadenza il 30 giugno 2023 –, i partenopei torneranno alla carica per il giocatore ceco, già cercato nei mesi scorsi e per cui l’offerta può toccare i 14 milioni".