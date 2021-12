Da Verona - Altro che Napoli, Casale ha l'accordo per il rinnovo: fino a giugno non si muove

Il Verona non ha intenzione di cedere Nicolò Casale. Il difensore, al debutto in Serie A, ha chiuso l'accordo per il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno del 2026. Nelle ultime ore si era parlato anche di Napoli e Lazio, ma è stato l'agente del calciatore a escludere un addio nell'attuale sessione di mercato. A riportarlo è Il Corriere di Verona.