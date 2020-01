Da Verona: "Amrabat perplesso dall'offerta del Napoli. Su Kumbulla..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’,in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il giornalista della Gazzetta Dello Sport Matteo Fontana: “Gli accordi tra Verona e Napoli sono già stati definiti già prima di Natale, come per Rrahmani. Su Amrabat il Napoli ha trovato l'intesa col Verona, con un contratto sostanzioso a 2 milioni di euro annui, ma il giocatore è un po' perplesso, frenato da alcune sfumature. Dalle ultime indiscrezioni raccolte la Fiorentina sarebbe pronta a pareggiare l'offerta del Napoli, ma far saltare quest'accordo, è complicato per tutta una serie di motivi.

DIFENSORE - "Su Kumbulla c'è stato grande interessamento dell'Inter, ma il Napoli si è avvicinato in maniera molto forte. E' vero che tra Verona e Inter ci sono ottimi rapporti, quindi non è per nulla secondaria la società nerazzurra in questa trattativa. Per Amrabat c'è la sensazione che un accordo non sarà preso in questa sessione di mercato, ma nella prossima".