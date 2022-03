Da Verona - Anche il Napoli su Barak: l'Hellas ha già fissato il prezzo

E' il centrocampista più prolifico della Serie A, Antonin Barak. Per questo le big, del nostro campionato e non solo, ci stanno pensando.

E' il centrocampista più prolifico della Serie A, Antonin Barak. Per questo le big, del nostro campionato e non solo, ci stanno pensando in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere di Verona, c'è anche il Napoli tra i club interessati, oltre a Inter, Milan e Atalanta. Anche in Premier League e Bundesliga l'ex Udinese stuzzica il palato di qualcuno. L'Hellas Verona ha fissato il prezzo: 20 milioni di euro la base d'asta.