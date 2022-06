Da Verona avvertono la Lazio: "Per Casale occhio al Napoli se non chiude Ostigard"

L'Hellas parte da una richiesta di 10 milioni di euro, i biancocelesti devono fare attenzione alla concorrenza.

La Lazio resta in prima fila per Nicolò Casale. Il difensore del Verona è da tempo una richiesta fatta da Sarri a Lotito, al lavoro con il collega Setti per trovare un'intesa economica. L'Hellas parte da una richiesta di 10 milioni di euro, i biancocelesti devono fare attenzione alla concorrenza: secondo quanto riferito da L'Arena, se non dovesse chiudere per Ostigard, il Napoli potrebbe infatti piombare sul classe '98 degli scaligeri.