Da Verona - Barak, il Tottenham non molla la presa: l'Hellas fa il prezzo per l'obiettivo azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Tottenham - riporta oggi 'L'Arena' - non molla la presa su Antonin Baràk. La trattativa, dopo un primo avvio nello scorso gennaio, ha vissuto uno stop ma ora potrebbe andare in porto. Antonio Conte, tecnico degli Spurs, ha messo il centrocampista ceco in cima alle sue preferenze. Il Club gialloblù, nel frattempo, valuta il cartellino del giocatore accostato anche al Napoli intorno ai 20 mln di euro.