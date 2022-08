Da Verona - Barak-Napoli legato a Fabiàn: se va al PSG, già pronto un triennale

Indicato tra i primi a partire, Antonin Baràk è ancora in sospeso

© foto di www.imagephotoagency.it

Indicato tra i primi a partire, Antonin Baràk è ancora in sospeso in quanto il suo potenziale passaggio al Napoli, fin dall'inizio interessato al centrocampista ceco, è legato alla cessione - data da alcuni giorni molto probabile - di Fabian Ruiz al PSG. Laddove il passaggio del giocatore spagnolo sotto la Torre Eiffel dovesse concretizzarsi, il club partenopeo ha già pronto un triennale per il centrocampista gialloblù. A riportarlo è L’Arena.