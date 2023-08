Da Verona: c'è l'ok del Napoli, è fatta per Folorunsho in prestito oneroso

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A COPPA ITALIA, PRIMA SORPRESA: EMPOLI FUORI COL CITTADELLA NONOSTANTE UN SUPER-CAPRILE L'Empoli è fuori, sconfitto in casa al Castellani contro il Cittadella, che vince in rimonta contro la squadra toscana e passa al turno successivo L'Empoli è fuori, sconfitto in casa al Castellani contro il Cittadella, che vince in rimonta contro la squadra toscana e passa al turno successivo