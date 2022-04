Da Verona: "Casale nome caldo del prossimo mercato, piace molto al Napoli"

Nicolò Casale, 24 anni, difensore del Verona, è uno degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolò Casale, 24 anni, difensore del Verona, è uno degli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport con gli aggiornamenti del corrispondente da Verona: "La Lazio l’avrebbe voluto in inverno, ma non se n’è fatto nulla. Ha rinnovato con l’Hellas a novembre. Come per Coppola, contratto quinquennale (scadenza nel 2026). Sarà uno dei nomi caldi del prossimo mercato, visto che su di lui si sono posati gli occhi anche di Milan e Napoli".