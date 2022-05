Da Verona - Certa la partenza di Barak: andrà via per molto meno di 20mln

"E' uno dei tanti motivi per il quale non ci sarà il rinnovo tra il Verona e Tudor".

Simone Antonini, giornalista de L'Arena è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare de Antonin Barak, calciatore dell'Hellas in orbita Napoli: "E’ una certezza la partenza di Barak, è uno dei tanti motivi per il quale non ci sarà il rinnovo tra il Verona e Tudor. Il prossimo allenatore degli scaligeri dovrebbe essere Cioffi, domani ci sarà un incontro tra la società e Tudor. Barak sa giocare tra le linee, è pronto per fare un definitivo salto di qualità.

Quanto costa? La cifra sarà inferiore ai 20mln, l'anno scorso infatti si era parlato per cifre pazzesche per Zaccagni che poi è andato alla Lazio per soli 7mln. Già in passato si era parlato di un interesse del Napoli stesso. Credo che possa partire intorno ad una cifra intorno ai 15mln di euro. Il Verona dovrà fare almeno un paio di sacrifici, lo stesso Simeone deve essere riscattato a 12mln per poi probabilmente essere rivenduto.

Ruolo? E’ stato impiegato solo per necessità nei due di centrocampo e non ha fatto male, ma nel ruolo di trequartista ha maggior strappo e rende meglio”.