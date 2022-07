Da Verona - Clamoroso: Lazovic bloccato mentre sta per volare a Marsiglia, i dettagli

Il Verona. a sorpresa, ha fermato Darko Lazovic in procinto di partire per Marsiglia con un volo privato messo a disposizione dal club francese.

Il Verona. a sorpresa, ha fermato Darko Lazovic in procinto di partire per Marsiglia con un volo privato messo a disposizione dal club francese. Secondo quanto appreso da Tggialloblu.it, l'Hellas non ha trovato l'accordo per il trasferimento di Strootman e così ha bloccato l'uscita di Lazovic. Il giocatore serbo è rientrato quindi al centro sportivo di Peschiera del Garda.