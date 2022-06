Da Verona - Distanza tra Napoli e Verona per Barak: serve un rilancio

Il Napoli continua a seguire Antonin Barak per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione.

Il Napoli continua a seguire Antonin Barak per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione ma secondo quanto riportato da L'Arena il centrocampista al momento non sembra essere così vicino agli azzurri, visto che continua a esserci troppa distanza tra domanda e offerta. Solo se gli azzurri alzeranno la proposta allora si potrà iniziare a trattare, con il ceco che sembrava dover essere uno dei primi a lasciare Verona ma negli ultimi giorni è calato il silenzio.