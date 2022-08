Da Verona: Fabian al PSG sblocca Barak a Napoli, ma alla prima giornata sarà ancora qui

Barak, al debutto in campionato contro i partenopei il prossimo Ferragosto, potrebbe ancora essere in gialloblù.

Il Psg “libera“ Barak, titola quest'oggi il quotidiano veronese L'Arena ribadendo che il Napoli ha messo da tempo gli occhi su Barak, ma con gli azzurri il ds Marroccu non è mai arrivato a trattare concretamente perché il club partenopeo prima deve vendere e l'approdo al PSG di Fabian per 25mln può favorire tutti: lo spagnolo può “liberre“ un posto per un centrocampista e, da tempo, Barak è finito in cima alla lista dei desiderata di Luciano Spalletti. Comunque Barak, al debutto in campionato contro i partenopei il prossimo Ferragosto, potrebbe ancora essere in gialloblù.