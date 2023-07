Da Verona - Faraoni pronto a sbarcare al Napoli: le cifre dell'affare

Il quotidiano L'Arena oggi in edicola ha fatto il punto della situazione anche sul mercato dell'Hellas Verona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il quotidiano L'Arena oggi in edicola ha fatto il punto della situazione anche sul mercato dell'Hellas Verona. Adrien Tameze dovrebbe lasciare il club scaligero, viste le offerte dall'Arabia Saudita. Doig e Hien, invece, sono molto vicini al trasferimento al Torino. Così come Faraoni è pronto a sbarcare a Napoli a titolo definitivo per tre milioni di euro.

Il Verona però è pronto ad accogliere Riccardo Saponara, per cui è pronto un triennale oltre che un ruolo primario nel nuovo Hellas di Marco Baroni. In attacco rimane l'idea Mattia Destro, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza con la maglia dell'Empoli. E se Lasagna non ha convinto, il Verona potrebbe pensare ad uno scambio con la Salernitana per arrivare a Bonazzoli.