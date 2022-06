Da Verona - Hellas, l'ultima idea porta alla conferma di Barak: può diventare un simbolo

Antonin Barak potrebbe restare all'Hellas Verona anche la prossima stagione.

Antonin Barak potrebbe restare all'Hellas Verona anche la prossima stagione. Il centrocampista è il giocatore che ha meno richieste tra i big della formazione del presidente Setti e per questo l'ultima idea in casa gialloblu è quella di provare a continuare a puntare sul classe '94. In inverno era stato vicino a lasciare Verona per la Premier, ma ora i più gettonati sono Simeone, Casale e Ilic e trovando una soluzione per loro, l'Hellas Verona potrebbe decidere di trattenerlo e provare a renderlo l'uomo simbolo della squadra di Cioffi. A riportarlo è L'Arena.