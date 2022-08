Da Verona - Il Monza ci ha provato con Simeone: risposta negativa del Cholito

Questa la notizia che arriva da Verona sul Cholito, che era accostato nelle ultime ore proprio al Monza dove è invece destinato Petagna.

Hellas Verona, Simeone dice no al Monza. Questa la notizia che arriva da Verona sul Cholito, che era accostato nelle ultime ore proprio al Monza dove è invece destinato Petagna.

Così scrive il portale hellaslive.it: "Il club gialloblù e quello partenopeo non hanno ancora raggiunto l’accordo per il trasferimento di Giovanni Simeone in Campania. La cessione di Petagna al Monza resta quindi bloccata. La società brianzola ha fatto un altro tentativo per il Cholito, come conferma Sky Sport, ma la risposta dell’argentino è stata negativa".