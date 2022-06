Da Verona - Il Napoli continua a monitorare due talenti dell'Hellas

In casa Hellas uno dei nomi più richiesti è quello di Adrian Tameze, che piace molto alla Fiorentina e al Napoli.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa di Gabriele Cioffi e del nuovo ds, il gioielli dell'Hellas Verona sono finiti nel mirino di diverse squadre del nostro campionato e non. Come riporta il Corriere di Verona, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarebbe molto interessata ad Ivan Ilic, giovane centrocampista degli scaligeri che nei suoi due anni di Serie A è cresciuto esponenzialmente. Ma non solo Ilic, in casa Hellas uno dei nomi più richiesti è quello di Adrian Tameze, che piace molto alla Fiorentina e al Napoli, interessato anche ad Antonin Barak (obiettivo anche del Tottenham di Conte).