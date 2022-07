Da Verona: "Il Napoli non va oltre i 15mln, per Simeone ci provano Monza e Salernitana"

Non solo Napoli per Giovanni Simeone, scrivono i colleghi di Tggialloblù.it, testata che segue le vicende dell'Hellas

Non solo Napoli per Giovanni Simeone, scrivono i colleghi di Tggialloblù.it, testata che segue le vicende dell'Hellas: "Monza e soprattutto Salernitana potrebbero dare l'assalto all'attaccante del Verona. La Salernitana in particolare che ha tentato, invano, di prendere Pinamonti per 17 milioni di euro, ricevendo un rifiuto, ha dimostrato di avere soldi e forza necessaria per tentare di convincere Simeone. Lo scenario al momento dice Napoli, perchè c'è un accordo di massima con i procuratori del giocatore, ma il Verona è tutt'altro che d'accordo sulla cifra (15 milioni di euro)".