Da Verona - Il Napoli osserva Tameze da vicino: l'Hellas ha già fatto il prezzo

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Adrien Tameze è l'unico giocatore presente in tutte e 26 le partite giocate in Serie A. Un jolly a cui Tudor non rinuncia mai e che ha attirato gli sguardi interessati dei grandi club. I 28 anni già compiuti a inizio febbraio, frenano un po' la valutazione che adesso si attesta intorno ai 7 milioni di euro, ed è anche per questo che in tanti lo stanno seguendo con interesse. Tra i club in coda c'è sicuramente il Napoli, che da tempo osserva da vicino la sua evoluzione. A riportarlo è L'Arena.