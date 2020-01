Da Verona: "Kumbulla preferisce l'Inter al Napoli. Su Amrabat..."

Simone Antonini, giornalista de L'Arena è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dei calciatori scaligeri in orbita Napoli: "Kumbulla vuole valutare le diverse opzioni per lui, vorrebbe decidere con calma la sua prossima destinazione. La Juventus aveva pensato di prenderlo prima del suo arrivo a Verona per girarlo all under 23. Verona e Napoli sono vicine, ma il giocatore sembra più propenso a trasferirsi all'Inter.

AMRABAT - "Il Napoli è in vantaggio, ma la Fiorentina continua a strizzare l'occhio al calciatore. Ci potrebbero essere anche altri club che invogliano il centrocampista ad aspettare"