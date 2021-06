Da Verona - Napoli e altri due club di A su Lovato: l'Hellas non accetta contropartite

Matteo Lovato continua ad attirare l'attenzione di diverse big di Serie A: come riferisce l'edizione odierna del Corriere di Verona, sulle tracce del talento classe 2000 dell'Hellas ci sarebbero soprattutto Napoli, Atalanta e Lazio. Per lasciar partire il suo difensore - aggiunge il quotidiano - il club veneto non sembra disposto ad accettare contropartite tecniche.